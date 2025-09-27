ପାଥୁମଙ୍କ ବିଶାଳ ଛକା, ବାଉଂଡ୍ରୀ ବାହାରେ ଥିବା କାର ଚେପା, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଉଡ଼ିଗଲା ହୋସ୍
ପାଥୁମଙ୍କ ଛକାରେ ଫାଟିଗଲା ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କାର୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଓପନର ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପର ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ବଲ୍ ଟି ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କାରରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଗାଡ଼ି ଚେପା: ୨୦୨ ରନ୍ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଓପନର ପାଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଏବଂ କୁସାଲ ପେରେରା ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ୭୦ ବଲ୍ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୭ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ୧୧ତମ ଓଭର ସମୟରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ରେ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଡିପ୍ ସ୍କୋୟାର ମିଡ୍ୱିକେଟ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ବଲଟି ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କାରର ହୁଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାରଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ନିସାଙ୍କା ଏକ ଝଡ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ମାରିଲେ: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୫୮ ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ଏବଂ ୭ଟି ଚୌକା ସହିତ ୧୦୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଶେଷ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଏହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ନିସାଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ନିସାଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୪ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୧.୫୮ ହାରରେ ୨୨୧୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।