ଭାଇରାଲ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର; ଜାମର ଲାଗିଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି!

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଫେସର ବି.କେ. ଲାଲ କହିଛନ୍ତି; ଦିନ ୧୨ଟା ୨ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ପାଟନା: ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ବି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ହଲ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ଜାମରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ।

ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର କିପରି ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।

ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ବି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ପାଟନା କଲେଜ ନୁହେଁ, ବିଏନ କଲେଜ ଓ ମଗଧ ମହିଳା କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

ଦିନ ୧୨ଟା ୨ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର : ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ବି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍‌ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଟନା କଲେଜ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୨ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

Uttarakhand Govt.

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଫେସର ବି.କେ. ଲାଲ କହିଛନ୍ତି; ଦିନ ୧୨ଟା ୨ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଜାମର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜାମରକୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; କିଛି ଛାତ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବନାହିଁ: ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଫେସର ବି.କେ. ଲାଲ କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି; ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଦୋଷୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

ପିଓଜେକେରେ ମୃତଦେହ ଗାଏବ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ…

ଜାହାଜରେ ରହିଛି ୬ ଅରବ ଗ୍ୟାଲନ ଇନ୍ଧନ ଓ ବିପୁଳ…

1 of 17,729