ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ହେବେ ଗିରଫ !
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପାଟନା: ପାଟନାରେ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଟନାର କଦମକୁଆଁ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁଳି ଚାଳନାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଖାନ୍ ସାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଘଟଣା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ, ଏଫଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଟନାର କଦମକୁଆଁ ଥାନାରେ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୧୦୯ ଏବଂ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨୫(୯), ୨୭ ଓ ୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ହଙ୍ଗାମା, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ପୂରା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କାହାର ଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାଟନାର କଦମକୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ସେହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଇଟା ଓ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ବୋର୍ଡ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଖାନ୍ ସାର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପାଟନା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜର ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ‘ଖାନ୍ ସାର’ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଫୈଜଲ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କଦମକୁଆଁ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସିଟି ଏସ୍ପି (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏକ ଭିଡିଓ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶକୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (KGS) ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।”
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, କେଜିଏସ୍ (KGS) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଖାନ୍ ସାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବିରୋଧୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବିରୋଧୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାନ୍ ସାର ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟାଇଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ଆଦର୍ଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାନ୍ ସାର୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଗୁଳି ଚାଳନାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ (ଖାନ୍ ସାର୍) ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୭-୮ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଛି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଏ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର (ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ) ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖାନ୍ ସାର୍ ନିଜର “ଝିମେଇ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ୟାରିଅର୍”କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ସଜାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ଦେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି।