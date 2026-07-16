ଛାତିରେ ହାତ ମାରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା ନୁହେଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ

ଆଇନ ନଜରରେ କ’ଣ ରହିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମର ସଜ୍ଞା କଣ..?

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇନଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଆଇନର ଜଟିଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ କରିଦେଇଛି । ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସଲୱାର୍ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ‘ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ’ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ରାୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଇନ ନଜରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ’ଣ ଅଟେ ।

କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ବିହାରର ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମରପୁରଠାରେ ଗତ ୨୦୦୮ ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ:…

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ସଲୱାର୍ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଟି କରିବାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସିଂହଙ୍କ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେକର୍ଡରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମର ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସଜ୍ଞା: ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଦେଶର ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଆବେଗ କିମ୍ବା ଭାବନା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲିଖିତ ଆଇନର ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୬୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ସେତେବେଳେ ମାନାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା କିମ୍ବା ସେଠାରେ ପାଟି ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଆଇନ ନଜରରେ ‘ସହମତି’ର ମାନେ କ’ଣ: ଭାରତୀୟ ଆଇନରେ ସହମତିକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଯେପରି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ନହେବ । ଆଇନ କୁହେ ଯେ ସହମତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ “ହଁ”, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ, ଲୋଭ କିମ୍ବା ଚାପ ନଥିବ ।

ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଦିବା-ଚିତ୍କାର କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଦାଲତ ଏହାକୁ କଦାପି ତାଙ୍କର ସହମତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନାବାଳିକା, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହମତିକୁ ଆଇନ ଆଖିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ।

You might also like More from author
More Stories

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ:…

ISROରେ କିପରି ମିଳେ ଚାକିରି, ଦରମା କେତେ ଏବଂ…

ରଥ ନୁହେଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ…

1 of 28,399