ହଠାତ୍ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କଲା ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର, ପାଣି ଭିତରେ ୫ ଜଣ…
ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହେଲିକପ୍ଟର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଟଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
ଏଥିରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ପବନ ହଂସର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟାରେ ଘଟିଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା।
ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କଲା:
ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଇଲଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ରନୱେରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା:
ପୂର୍ବରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପାଇସଜେଟର ଏକ ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ ଲେହକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, SG୧୨୧ ନମ୍ବରରେ ଚାଲୁଥିବା ବୋଇଂ ୭୩୭ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
ସ୍ପାଇସଜେଟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲେହ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା।
“ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି,” ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କକପିଟରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସତର୍କତା ନଥିଲା।