ଗୋଟିଏ ଗୀତ 600 ମିଲିୟନ ଭ୍ଯୁଜ୍, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ବି କରୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କ’ଣ ରହିଛି ଏ ହିଟ୍ ଗୀତରେ…

ଗୋଟିଏ ଗୀତ 600 ମିଲିୟନ ଭ୍ଯୁଜ୍, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ବି କରୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କ’ଣ ରହିଛି ଏ ହିଟ୍ ଗୀତରେ…
ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଯେ ଏହାକୁ YouTubeରେ 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ବଲିଉଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପରି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ। କେବଳ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଯେ ଏହାକୁ YouTubeରେ 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଏହି ଗୀତଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି?
ପବନ ସିଂହ ଏବଂ ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେଙ୍କ ଗୀତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି
ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ଏବଂ ପବନ ସିଂହଙ୍କ ଗୀତ ‘ରାତ ଦିଆ ବୁଟା କେ ପିୟା କ୍ୟା କିୟା’ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୀତଟି ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଯାହାକୁ YouTubeରେ 10 କୋଟି ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି। ଗୀତରେ, ପାୱାର ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଉଥିବା ପବନ ସିଂହଙ୍କ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି।
ଗୀତଟି 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି
ପବନ ଏବଂ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ଏହି ଗୀତଟି ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୀତଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୟୁଜର୍ସ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଥକି ଯାଉନାହାଁନ୍ତି। ଲାଲ ଶାଢ଼ି ଏବଂ ଷୋହଳ ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧି ଗୀତରେ ଆମ୍ରପାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ୍ରପାଲି 2014 ମସିହାରେ ‘ନିରହୁଆ ରିକ୍ସାୱାଲା’ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ଏକ ସୁପର-ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିଭିରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଶୋ’ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପବନ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ‘ଲଲିପପ୍ ଲାଗେଲୁ’ ଗୀତରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାୱାର ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ। ତଥାପି, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବିବାଦ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି।