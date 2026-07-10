ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ୩ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ , ନଚେତ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ !
ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଅଟୋ-ଡେବିଟ କ୍ୟାନସେଲେସନ ଏବଂ କ୍ଲୋଜର ସ୍ଲିପ ଭଳି ଏହି ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
Bank Account Closing Rules : ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଯେତିକି ସହଜ, ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସେତିକି ସାବଧାନତାର କାମ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅଜାଣତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ୩ଟି କଥା କେବେବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପ୍ରଥମ କଥା – ଖାତାର ବାଲାନ୍ସ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବଳକା ଥିବା ବାଲାନ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାତାରେ ବଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ରହିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଜର ଫିସ୍ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା – ଅଟୋ-ଡେବିଟ୍ ଏବଂ ଇଏମ୍ଆଇ (EMI)
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କୌଣସି ଋଣର ଇଏମ୍ଆଇ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏସ୍ଆଇପି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ କିମ୍ବା ଓଟିଟି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ଅଟୋ-ଡେବିଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯଦି ସେଠାରୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ବାଉନ୍ସ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରୀ ପେନାଲ୍ଟି ଏବଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ତୃତୀୟ କଥା – ଲିଖିତ ରସିଦ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କନଫର୍ମେସନ
କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅବାଞ୍ଛିତ ଚାର୍ଜେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ଲିଖିତ ରସିଦ (Acknowledgement Slip) କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫିସିଆଲ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି।
ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଖାତା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ (UPI) ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ (ଯେପରିକି ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ) ମଧ୍ୟ ଡି-ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଲଗ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଆପ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କିମ୍ବା ଓଟିଟି ଆକ୍ସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷାର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।