୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ Paytm ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଅପଡେଟ୍ କଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ Paytm UPI

୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ Paytm ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଅପଡେଟ୍ କଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ Paytm UPI
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ Paytm UPI ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ UPI ଆପ୍ ରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର Paytm ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ରୁ Paytm UPI ରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ପ୍ରକୃତ କାରଣ
Google Play ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେବଳ Recurring Payments (ଅର୍ଥାତ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ) ପାଇଁ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ Paytm UPI ମାଧ୍ୟମରେ YouTube Premium, Google One Storage କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ / ସେବାର ବାର୍ଷିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା @paytm UPI ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ @pthdfc, @ptaxis, @ptyes ଏବଂ @ptsbi ପରି ନୂତନ UPI ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ
Paytm ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସାଧାରଣ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକକାଳୀନ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ Google Play ରେ ଆପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୋକାନ/ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ
NPCI Paytm କୁ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ (TPAP) ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୁରୁଣା UPI ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କ-ଭାଗୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 31 ଶେଷ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ପରେ, ପୁରୁଣା @paytm ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ନାହିଁ।
କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ
Paytm ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର UPI ID କୁ ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ (@pthdfc, @ptaxis, @ptyes, @ptsbi) ରେ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ PhonePe, Google Pay, BHIM UPI କିମ୍ବା WhatsApp UPI ପରି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି UPI ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।