ପେଟିଏମ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର; ବିନା ଓଟିପିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ପିଲା
ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବାପା-ମାଆମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟିଏମ୍ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ‘ପେଟିଏମ୍ ପୋକେଟ୍’। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବାପା-ମାଆମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।
କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ଛୋଟ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଓଟିପି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ କି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋର୍ଡ ସ୍କାନ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲରେ ମେଟ୍ରୋ, କ୍ୟାବ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ମନି କେମିତି କାମ କରିବ?
ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଫିଚର ଏନ୍ପିସିଆଇର ୟୁପିଆଇ ସର୍କଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପରିବାରର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୟୁଜର ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏହାପରେ ପିଲାଟି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ କରିପାରିବେ।
ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ଲିମିଟ କେତେ?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଥରକେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମାସକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଫିଚର ସେଟ୍ କରିବାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଲକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ।
କେମିତି ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଫିଚର ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍କୁ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରୁ ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଓ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଯୋଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ମାସିକ ଲିମିଟ୍ ସେଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚୟନ କରି ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଦେଲା ପରେ ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ଫିଚର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ।