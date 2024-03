ଆସନ୍ତାକାଲି Paytm ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟସୀମା: ଏହି ସବୁ ସେବାଗୁଡିକ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ (PPBL) ଉପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (RBI) ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ପେଟିଏମର ଅନେକ ସେବା ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୪ ରେ ଆରବିଆଇ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କାର୍ୟ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୪ ପରେ ପେଟିଏମର ଅନେକ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆରବିଆଇ ସମୟସୀମାକୁ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଆରବିଆଇ ଫେବୃଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୪ ରେ ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବା ଉପରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ (FAQ) ର ଏକ ସେଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ​​। ଯେଉଁଥିରେ ପେଟିଏମର କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ କେଉଁ ସବୁ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ଏଠାରେ ସେବାଗୁଡିକର ତାଲିକା ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ:-

Wallet top-ups and transfers – ଗ୍ରାହକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୪ ପରେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଟପ୍-ଅପ୍ କିମ୍ବା ୱାଲେଟରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Deposit into Paytm Payments Bank accounts – ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୪ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଜମା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଧ, କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ସ୍ୱିପ୍ ଇନ୍ କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ।

Salary credit – ସମୟସୀମା ପରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦରମା କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।

Subsidies or direct benefit transfers: ସବସିଡିର କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୪ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

FASTag recharge – ଗ୍ରାହକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୪ ପରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା FASTags ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Balance transfer for FASTag – ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା FASTagsରୁ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।

Transfers into Paytm Payments Bank accounts via UPI/IMPS– ଗ୍ରାହକମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୪ ପରେ UPI / IMPS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

UPI services – ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ପରେ ଟଚଓ ସେବାଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) ମଧ୍ୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (RBI) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।