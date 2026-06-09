RBI ଛାଟ ପରେ ସୁଧୁରୁଛି Paytm; ୬ ମାସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ୪ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ

୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ୪,୦୦୦ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ମୁହାଁ ହେଉଛି ପେଟିଏମ। ଏଥିପାଇଁ ୪,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ୪୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପେଟିଏମ କହିଛି; ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସେବାର ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।

୪,୦୦୦ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଏଆଇ ଉପରେ ଫୋକସ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

ପେଟିଏମ କହିଛି; ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ୪,୦୦୦ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଆଇ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ।

କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଟିଏମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏହାର ମୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।

୪୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ

ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ପେଟିଏମ କିଛି ପଦବୀରେ କାଟଛାଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅପ୍ରେଜାଲ ସାଇକଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୧ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ହଟାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ସାରିଛି।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୪,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁନିଟରେ ବଳିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ହଟାଯିବ।

ସଂକଟରୁ ବାହାରି ଲାଭ ରାସ୍ତାରେ ପେଟିଏମ

ପେଟିଏମ୍ ଗତ ୪ ଲଗାତାର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଲାଭ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସିଇଓ ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା ଏବେ କମ୍ପାନୀର କୋଟି କୋଟି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଲୋନ, ନିବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପେଟିଏମ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସେବା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମଜବୁତ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

ଆରବ ସାଗର ଗଭୀର ପାଣି ତଳେ ଓମାନରୁ ଗୁଜରାଟକୁ…

ମାନିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ…

1 of 18,510