Asia Cup 2025: ଆଜି UAE ସହିତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ, PCB ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ UAE ମ୍ୟାଚ୍ (PAK vs UAE ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ) ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ UAE ମ୍ୟାଚ୍ (PAK vs UAE ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ) ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ରୁ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ PCBର ଅନୁରୋଧକୁ ICC ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ତେବେ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଜିର ମ୍ୟାତ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆଜି ୟୁଏଇ ସହ ରାତି 8 ଟାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାର ଅଛି । ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି । ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ସୂଚନା ।