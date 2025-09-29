ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତର ତୀବ୍ର ଅପମାନ, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ନେଲେନି କି ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କଲେନି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେଲାନି ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି T20 ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଦଳ PCB ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିଛି। କାରଣ ନକଭି ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିନଥିଲେ କି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ: ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଉପବିଜେତା ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତେରେଛା ବାଣ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ “ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ “କୋହଲି, କୋହଲି!” ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ! ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଆଉ ଏକ ନାଟକୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରି ନଥିଲା। କେବଳ PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନକଭି ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୫୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ବାହାରିଲା, ଦର୍ଶକମାନେ “ଭାରତ, ଭାରତ!” ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜିତିଲେ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ନକଭି, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ସେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନର କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ନ ହେବାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ: ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ତିଲକ ଫାଇନାଲରେ ୬୯ ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ସୀମିତ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।