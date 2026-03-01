ବିଶ୍ୱକପରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ପାକିସ୍ତାନ; ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଖୁବ ବେଜ୍ଜତି; ଦଳରୁ ତଡା ଖାଇବେ….

ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ। ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ରନ୍ ରେ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଅତି କମରେ ୬୪ ରନ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ପାକ୍ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନ: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଆଗା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲା। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ “ଡମି ଅଧିନାୟକ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ।

ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏପରିକି ପଚାରିଥିଲେ, “ଆପଣ କେବେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବେ?” ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସଲମାନ ଆଗା ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।

ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩୮ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ ନିଜେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବେ କି, ନା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟାଇବ?” ସଲମାନ ଆଗା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ ହେବ। ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, କିଛି ସମୟ ନେବୁ, ଏବଂ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।”

ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଲେ, “ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଡମି ଅଧିନାୟକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।” ଉତ୍ତରରେ ସଲମାନ ଆଗା କହିଥିଲେ, “ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ତର ନଦିଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ। ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ; ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଳ ଗଠିତ ହୁଏ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ।”

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ପରାଜୟ: ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନାମିବିଆ, ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବଂ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଧୂଳିସାତ୍ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ଚାରୋଟି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

