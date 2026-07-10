ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ ‘ମୁକ୍ତା’ ରତ୍ନ: ଏହି ସବୁ ରାଶିର ଲୋକେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ ‘ମୁକ୍ତା’ ରତ୍ନ: ଏହି ସବୁ ରାଶିର ଲୋକେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ
Pearl Wearing Rules: ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଶରୀରରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି । ପୂର୍ବ ସମୟରେ ରାଜାମହାରାଜା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଣୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ୍ ନୁହେଁ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରତ୍ନର ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଥାନ୍ତି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ । ଏହି ରତ୍ନ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବନିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କାହାକୁ ନୁହେଁ..
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୁକ୍ତା ରତ୍ନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ’ କରିଥାନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଣିଷର ମନ, ଭାବନା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାରକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ଏହି ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ
ମେଷ, କର୍କଟ, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । ମୁକ୍ତା ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ମିଳେ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଜାତକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ।
ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦୂରେଇ
ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପରାମର୍ଶରେ ଭୁଲ୍ରେ ବି ମୁକ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ କିମ୍ବା ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ମହାଦଶା ଏବଂ ଯୋଗର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କୌଣସି ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।