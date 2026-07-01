ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼
କୃଷ୍ଣନଗରର ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ରେସ୍ତୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିିକି ବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ର ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। ଏକ ରେସ୍ତୁରାଣ୍ଟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସେ ଖୋଦ ରେକଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।
କୃଷ୍ଣନଗରର ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ରେସ୍ତୁରାଣ୍ଟରେ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିିକି ବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେତେକ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ମୋଇତ୍ରା ନିଜ ‘ଏକ୍ସ’ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ପାଖରେ କେତେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା
ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ସମୟର ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କିଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଏବଂ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓଟି ସ୍ୱୟଂ ମୋଇତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫୁଟେଜରେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସାଂସଦ ବସିଥିବା ରେସ୍ତୁରାଣ୍ଟର ଝରକା କାଚରେ ବାଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି।
ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି; ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟିଏମ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ମେ’ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରଠାରୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ଟିଏମସିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହେବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ ୭ ତାରିଖରେ ମେଦିନାପୁରରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟିଏମସି ନେତା ସୁଜୟ ହାଜରାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। କୋଲକାତାର କାଉନସିଲର ବାପ୍ପାଦିତ୍ୟ ଦାସଗୁପ୍ତା ଓ ମହମ୍ମଦ ଜସିମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଉଦୟନ ଗୁହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।