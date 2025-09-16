ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚାଲଣ ଟଙ୍କା, ୧୩ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ଚାଲଣ ମାଫ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚାଲଣ ଟଙ୍କା, ୧୩ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ଚାଲଣ ମାଫ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ
କେଉଁ ବର୍ଷର ଚାଲାଣ କ୍ଷମା କରାଯିବ?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ମାନି ନାହାଁନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ମୋଟା ଅଙ୍କର କଟିଛି କି ଚାଲାଣ। ଏବେ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚାଲଣ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ପରିବହନ ବିଭାଗ
ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ପୁରାପୁରି ୧୩ ଲକ୍ଷ ମାଲିକଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲଣକୁ କାଟିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ଜରିମାନା। ଏବେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ନଚେତ ପୁଣି କଟିଯିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ତଣ୍ଡ।
ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା କଟିଯାଇଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏପରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।
ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚାଲାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୟୁପିରେ ମୋଟ 12.93 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଚାଲାଣ ଛାଡ଼ କରିବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିପୁଳ ଜରିମାନା ଯୋଗୁଁ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ବାକି ଥିଲା।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେହି ଏହି ଗାଡ଼ି କିଣି ନଥିଲେ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଫିଟନେସ୍, ପରମିଟ୍, ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ଲେଟ୍ (HSRP) ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନେ ପରିବହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
କାହାର ଚାଲାଣ କ୍ଷମା କରାଯିବ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଚାଲାଣ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା 31 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା।
କାହାର ଚାଲାଣ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ?
କର, ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା IPC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଚାଲାଣ ଏହି ଛାଡ଼ରୁ ବାହାରେ ରହିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆଇନ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସେବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ ବର୍ଷର ଚାଲାଣ କ୍ଷମା କରାଯିବ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପରିବହନ ବିଭାଗ 2017 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲାନ – ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଡିସ୍ପୋଜଡ୍ ଆବେଟେଡ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲାନ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଚାଲାନ – ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ଡ୍ ଟାଇମ୍-ବାର୍ (ଅଣ-କର) ବର୍ଗରେ ଦେଖାଯିବ।
ସାହାଯ୍ୟ: ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 149 କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ RTO/ARTO ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପରିବହନ ବିଭାଗ 30 ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି?
ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2017 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 30.52 ଲକ୍ଷ ଇ-ଚାଲାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17.59 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ 12.93 ଲକ୍ଷ ଚାଲାଣ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦.୮୪ ଲକ୍ଷ ଚାଲାଣ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ୧.୨୯ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଥିଲା।
ପରିବହନ କମିଶନର କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ୟୁପି ପରିବହନ କମିଶନର ବ୍ରଜେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଲାଣର ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ପେଣ୍ଡିଂ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନେ ଫିଟନେସ୍, ପରମିଟ୍ ଏବଂ HSRP ଭଳି କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ।”