ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାମ ହେବ ପୁରା ଏବଂ ଚମକି ଉଠିବ ଭାଗ୍ୟ , ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

Daily Horoscope : ୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନଟି ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାରର ଦିନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର, ୨୪ ଏପ୍ରିଲର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼ାଉତରା ଭରା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ ତେବେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। କାମର ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରେ, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବେ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତାକରି ନିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଦିନ। ନିଜ କାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯଦିଓ, ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସାମାନ୍ୟ କଳିଝଗଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ କରିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦିନର ଏକ ଭଲ ଅଂଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତିବାହିତ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ନୂଆ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନ। କିଛି ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ପରିବେଶ ହସଖୁସିର ରହିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଚାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜି ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନଦାର ଦିନ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ବସ ଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ମାମୁଁଘର ପକ୍ଷରୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିବେଶକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର କହିବା କଥାରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସବୁ ଦିଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜି ଆପଣ ମଜାମସ୍ତି ମୂଡ୍ରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ଅବହେଳା କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ଯାଇ କାମ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାମ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜି ଉନ୍ନତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କାହାରି ପାଖରୁ ମାଗି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସୌକିନ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜଟିଳ କାମକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନର ସଙ୍ଗତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାଟଛାଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ କୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବା ଫଳରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପରିବାରରେ ଏକତା ବଜାୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଧପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ମକର ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଚିନ୍ତା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦିନ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ମନେହେବ। କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଉଭୟ ଶିଖରରେ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ ଫାଇନାଲ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମନର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। କେବଳ ସରକାରୀ କାମରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
