ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ବି ମଣିଷଙ୍କ ପରି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ବାପା-ମା ହୁଅନ୍ତି, ଅଜଣା କଥା ଜାଣିଲେ…
ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଜଣା କଥା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଜଣା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନେ ବି ମଣିଷଙ୍କ ପରି ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛିନା, କିନ୍ତୁ ସତ।
ଆପଣ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ଆଡେଲି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ପୁରୁଷ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥର ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପଥର ଦେଇ ମାଈ ପେଙ୍ଗୁଇନକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାଏ।
ଯଦି ମାଈ ପେଙ୍ଗୁଇନ ସେହି ପଥରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଉଭୟେ ଏକାଠି ସେମାନଙ୍କର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଭଲ ପହଁରନ୍ତି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍: ଯଦି ଦେଖିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବୋହୁତ ଭଲ ପହଁରିନାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବା ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୋହୁତ ଭଲ ପହଁରିଥାନ୍ତି।
ବିଶେଷ କରି ସମ୍ରାଟ ପେଙ୍ଗୁଇନମାନେ ଆଧୁନିକତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସାରେ ରହି ମାଈ ପେଙ୍ଗୁଇନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ପେଙ୍ଗୁଇନର, ପୁରୁଷ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଏ ସେତେବେଳେ ମାଈ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଏହା କି ପୁରୁଷ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଏକ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କଥାଟି ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ନା…
ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପ୍ରଜାତି: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ୧୭ ପ୍ରକାରର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ଯାହା ୧.୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା (ହାରାହାରି ୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସହିତ ସମାନ) ଏବଂ ୪୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହୋଇପାରେ।
ସମ୍ରାଟ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପୃଥିବୀର କିଛି କଠୋର ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଶୀତକାଳରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା -୬୦°C (-୭୬°F) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଘନ ପର ଏବଂ ଘନ ପରର ଘନ ସ୍ତର ନିରୋଧକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତାପ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଉଷ୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିଧି ଉଭୟରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।
ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି: ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ।
ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସେମାନେ କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ଧାର ଗଭୀରତାରେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଶୀତକାଳୀନ ଲମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭଲ ମା’ ବାପା: ମାଆ ଏବଂ ବାପା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ମା ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ବାପା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଇବାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଭୂମିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆ ଏବଂ ବାପା ପାଳି କରି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି।
ପେଙ୍ଗୁଇନମାନେ ଭଲ ପହଁରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ପରି ସମାନ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଡେଣା ଗତିବିଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ।
ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ଫ୍ଲିପରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭଲ ପହଁରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ପାଣିରେ ଭାସିଥାନ୍ତି।
ଜେଣ୍ଟୁ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୬ କିମି ବେଗରେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି! ଏହା ଯେକୌଣସି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପହଁରିବା ଅପେକ୍ଷା ୪ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ!
ସେମାନଙ୍କର ସୁଗମ ଶରୀର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫ୍ଲିପର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ନୌଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଶିକାର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭିନ୍ନ ଡ଼ାକ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଡାକ ଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପରିକି ବଡ଼, କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ।
ଏହା ବିଶେଷକରି ସମ୍ରାଟ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯାହାଙ୍କ କଲୋନୀ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାର ହୋଇପାରେ।