EPFO Pension: ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପେନସନ୍! ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ? କ’ଣ ଏହି ଯୋଜନା?

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପେନସନ୍! ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା କୋଟିକୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଏଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀହ୍କୁ ବି ମିଳିବ ପେନସନ୍ । EPFO ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା Employee Pension Scheme (EPS-95) ଏବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EPS ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି?
ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରି, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ପେନସନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ; ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, EPFOର EPS-95 ଯୋଜନା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅବଦାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଯାଏ।
ଅବସର ପରେ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ
ଏହି ସଂଗୃହିତ ପାଣ୍ଠି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପରିମାଣ କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। EPSର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ।
ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ
EPS ଅଧୀନରେ ମାସିକ ପେନସନ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମାସିକ ପେନସନର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ପେନସନଯୋଗ୍ୟ ସେବା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏମିତି କଲେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମିଳିବନି ପେନସନ
ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ
ଏଠାରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠିକୁ ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୂନ୍ୟକୁ ପୁନଃସେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନର ଅଧିକାର ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ: 58 ବର୍ଷ ବୟସ
EPS ଅଧୀନରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ବୟସ 58 ବର୍ଷ। ତଥାପି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ, ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଛରେ ଗଣିତ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରମା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ର 12% ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF) ରେ ଜମା କରାଯାଏ, ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସମାନ ଅଂଶ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ 12% ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରୁ, 8.33% ସିଧାସଳଖ EPS – ଅର୍ଥାତ୍ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ।
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପେନସନ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପେନସନଯୋଗ୍ୟ ଦରମାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 15,000 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷ, ତଥାପି ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଅବଦାନ କେବଳ 15,000 ର 8.33% – ଯାହା 1,250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ – ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ, ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, EPS ପେନସନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପେନସନ ନେବାର ସଠିକ୍ ସମୟ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆପଣ ପାଇଥିବା ମାସିକ ପରିମାଣ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କିନ୍ତୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ “ପ୍ରି-ମାଚ୍ୟୁର” ପେନସନ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣହଙ୍କ ପେନସନ ରାଶିରୁ 4% କଟାଯାଏ । ଏହି ହ୍ରାସ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ।
ସ୍ଥଗିତ ବା ଡେଫର୍ଡ ପେନସନର ଲାଭ
ଯଦି ଆପଣ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ନ ଉଠାଇବାକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ EPFO ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4% ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ 8% ଅଧିକ ମାସିକ ପେନସନ ରାଶି ପାଇପାରିବେ।
କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି?
ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୋଟ 10 ବର୍ଷର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି – କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, EPFO ଏହା ବଦଳରେ ଏକ “ୱିଡ୍ରାଲ ବେନିଫିଟ” ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଜୁରୀ ହାର ଦ୍ୱାରା ସେବା ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରି ଗଣନା କରାଯାଏ।
EPS ପେନସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ତମ୍ଭ
ଜୀବନକାଳୀନ ମାସିକ ପେନସନ ତୁଳନାରେ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ। EPS ପେନସନ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଏକ ପେନସନ ସ୍କିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର UAN ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଚାବିକାଠି।