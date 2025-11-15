ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆବେଦନ, ୬୦ ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା

ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ବିନା କଷ୍ଟରେ ପାଇବେ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା।

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ୬୦ ବର୍ଷ ପୁରି ଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏବେ ସେହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ଏଥିପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁବିଧା ଏକ ପରିବାର, ଏକ ପରିଚୟ (ପରିବାର ପରିଚୟ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପରେ, ପେନସନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜ୍ୟର ୬.୭୫ ନିୟୁତ ବୃଦ୍ଧ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପେନସନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସହିତ, ଆହୁରି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଉପକୃତ ହେବେ।

୬୦ ହେବା ମାତ୍ରେ ପେନସନ ଆରମ୍ଭ:

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପେନସନ ଏବେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପରିବାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ SMS, WhatsApp କିମ୍ବା କଲ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବେଦନ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପେନସନ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମକୁ ସହଜ କରିବ:

ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପରେ, ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ଏକ ଅନୁମୋଦନ ଜାରି କରିବେ, ଯାହା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ।

ତା’ପରେ ପେନସନ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର SMS ମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ।

ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଦେୟ ବିବରଣୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଏକ ପାସବୁକ୍ ପରି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟକ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଘର ଘର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିବ।

