Family Pension Rules: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ, ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ପେନଶନ୍
ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ ସରକାର ଲାଗି କଲେ ନୂଆ ନିୟମ । ଜାଣନ୍ତୁ , ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ପେନଶନ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବାର ପେନସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ, ପରିବାର ପେନସନର 75% ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ବିଭାଗ (DoPPW) କହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବିବାହିତା କିମ୍ବା ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କୌଣସି ଆୟର ସର୍ତ୍ତ ବିନା ପରିବାର ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।
ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦରମାର 75% ପେନସନ ପାଇବେ।
ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 60% ପାଇବେ।
ପୂର୍ବ ନିୟମରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା ଯେ, ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ 75% ପେନସନ୍ କେବଳ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପେନସନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ 60% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପେନସନ୍ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହାରରେ ପେନସନ୍ (75%) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି।
କେବେ ଏବଂ କିପରି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ
ସମସ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
Life Certificateକୁ ଆପଣ Jeevan Pramaan Portal, Bank Branch, କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବେ ।
କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ?
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କର୍ମଚାରୀ ଅବିବାହିତ କିମ୍ବା ବିଧବା ଥିଲେ, ଏବଂ ଉଭୟ ପିତାମାତା ପରିବାର ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାହାର ପେନସନ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନହୁଏ। DoPPW କହିଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।