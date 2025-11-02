Pension Alert: ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ; ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ପେନସନ୍…

ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପେନସନ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ।

80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା

ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଘରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ତାରିଖ

ସାଧାରଣ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଅବଧି 1 ନଭେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରାନଯାଏ, ତେବେ ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।

ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଯଦି ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଘରେ ବସି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବନାଇବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ।

