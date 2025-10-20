ମାନିଲେନି ଗାଇଡଲାଇନ; ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ, ଧୁଆଁମୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାତି ୯ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି ବାଣ । ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ବାଣ ଆବାଜ । ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଗାଇଡ ଲାଇନକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ।
ଗାଇଡ ଲାଇନ ମାନିଲେନାହିଁ। ରାତି ୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି ବାଣ । ଧୁଆଁମୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଗାଇଡ ଲାଇନ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଗାଇଡ ଲାଇନର ସମୟ ସୀମା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟୁଛି ବାଣ ।
ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଧଳା ଧୁଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ବାଣର ଧୁଆଁ ରାଜଧାନୀ ସହରକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି । ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୯ ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପାବଳିରେ ଅନେକ ଯାଗାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ବୋଲଗଡରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଲଗାଇବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସେହିପରି କଟକରେ ବାଇକରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଏସଇବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।