ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ବନିଯାଏ ଶତ୍ରୁ
ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଔଷଧ ବନିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ, ତେବେ ତା’ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ?
ଔଷଧ କ୍ଷତି କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ନେଉଥିବା ଔଷଧ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି।
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେବେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ଶେଷରେ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି; ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଔଷଧ ଶେଷରେ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ “ସୁପରବଗ୍” ଘଟଣା କୁହାଯାଏ।
କମ ବୟସରେ ଭାରତୀୟମାନେ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଝାଇବା ଯେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଔଷଧ ଖାଇବା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଶେଷରେ ଔଷଧକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦିଏ।
ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ବୃକକ୍ ଏବଂ ଯକୃତ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବୃକକ୍ ଏବଂ ଯକୃତ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ।
କେଉଁ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି:
ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡିତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ନିଜେ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ଔଷଧ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି।
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଧାରଣା କରି ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୋଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ:
ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ କେତେକ ଲୋକ ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଜେନେରିକ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:
ଜେନେରିକ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧରେ ସମାନ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ। କେବଳ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯଦି ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।