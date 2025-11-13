ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଘାତ ଯୋଗ, ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୁଲ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା, ମେଷ, କନ୍ୟା ଓ ମୀନ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ
ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫, ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କ୍ୟାରିଅର, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି:
ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ।
ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ଆଣିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।
ଆପଣ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ଶୁଭ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଯୋଜନା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ସହିତ, ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି:
ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ। ଆପଣ କାମରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ; ସମୟ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି:
ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଏକପାଖିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବିଛା ରାଶି:
ଛାତ୍ର, କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ହଜମ ସମସ୍ୟା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି:
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବାର ସମୟ। ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲାଭ ଆଣିବ, ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ।
ମକର ରାଶି:
ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶାନ୍ତତା ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବ। ଧର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଦିନଟି ସହଜ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଅବ୍ୟବହାରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।
ମୀନ ରାଶି:
ଆଜି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ନିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।