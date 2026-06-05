କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ

ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଯେତେବେଳେ ନନଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଉଭା ହୁଏ।

ଅନେକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି।

ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସର ଚିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦେଖାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…

ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ନେଇ IMDର ବଡ଼…

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ମାଂସ ଖାଇବାର ହାର ସର୍ବାଧିକ।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୯୯% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟମିତ କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମରୁ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପରେ, ମୁସଲମାନମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଇସଲାମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ହଲାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଂସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖାଦ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।

ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାୟ ୯୯% ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁସଲିମ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।

ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ଆସେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଗୁଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ତୁଳନାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମିଷଭୋଗୀଙ୍କ ଅନୁପାତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିଶାଳ ଅଂଶ ଯାହା ୭୫% ରୁ ଅଧିକ ଆଇଁଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଶାଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ମୋଟ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ଅଟେ।

ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା ଶିକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଂସ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ। ବିଶ୍ୱ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୯୭% ବୌଦ୍ଧ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି।

ବିପରୀତରେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମରେ ମାଂସ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନିଷେଧ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜୈନ ଏବଂ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମିଷଭୋଗୀଙ୍କ ଅନୁପାତ ସର୍ବାଧିକ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କଠୋର ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ (NFHS) ଏବଂ ପ୍ୟୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୭୯.୮% ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଧାର କରି, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ନିୟୁତ ହିନ୍ଦୁ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୪.୨% ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ୯୭% ରୁ ୯୮% ନିରାମିଷଭୋଜୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨.୩%, ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ୯୮% ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…

ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ନେଇ IMDର ବଡ଼…

କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ…

RBIର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ଆସିବ…

1 of 29,100