ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉ…ପୁଟିନଙ୍କ ଫଟୋର ପୂଜା କରିଲେ ମହିଳା କହିଲେ …

ପୁଟିନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣସୀରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋର ଆରତୀ (ପୂଜା) କରିଥିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣସୀରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋର ଆରତୀ (ପୂଜା) କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ, ବିଶାଳ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବ। ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଜନତା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ନେତା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଏବେ ସମାନ ବନ୍ଧୁତା ଖୋଜୁଛି। ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଭାରତକୁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ।

ପୁଟିନ ଏବଂ ମୋଦୀ ଦୁଇ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛି, ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତ କୌଣସି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।

ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପକୃତ ହୁଏ: ରାଜୀବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନଏସଏ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।

୨୦୦ ଦେଶକୁ ମୋଦୀ ଦରକାର: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦୀ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ। ବିଶ୍ୱର ୨୦୦ଦେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି।

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ଅନେକ ଦେଶ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରୁଷ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ପୁଟିନ ସାତ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ୧୫ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସମେତ ୨୫ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

