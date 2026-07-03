ବାହାଘର କଥା ଭାବି ଲୋକେ ଡରିଲେଣି, ସେପଟେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଅମିର ଖାନ୍, ଆଉ ମାତ୍ର ୨ ଦିନ

ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିବାହ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ବିବାହକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଦେଶରେ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହତ୍ୟାର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ଭୋପାଳର ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମାମଲା କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭଳି ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ କରିଛି; କିନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଅମିର ଖାନଙ୍କ ପରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ତୃତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତିନୋଟି ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଅମିର ଖାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହର ଘୋଷଣା:

ବଲିଉଡର ‘ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ’ ଅମିର ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅମିର ଖାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ବିବାହ ଜୁଲାଇ ୫ ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ।

ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅମିର ଖାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଭୟ:

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସତର୍କତାର ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ବିବାହ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ମେରଠର କୁଖ୍ୟାତ ‘ବ୍ଲୁ ଡ୍ରମ୍’ ମାମଲା, ସୋନମ-ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଭୋପାଳର ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ମାମଲା ଏବଂ ପୁଣେର କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାର ଭୟ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଏ।

କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ତିନୋଟି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି:

ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଦେଶରେ ତିନୋଟି ବିବାହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ।

ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ବହୁବିବାହ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଜାତୀୟ ହାର ମାତ୍ର ୧.୪% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଅତି କମ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ତିନି କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ।

କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେ ଜଣ ତିନୋଟି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି:

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇନ୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଚଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।

ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାର ସର୍ବାଧିକ, ୨.୪%। ଏହା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨.୧%, ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ୧.୯% ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ୧.୩% ରହିଛି।

ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନଜାତି ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ମେଘାଳୟ ଭଳି କିଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁବିବାହ ମାମଲାରେ ୨୬% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ବହୁବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ:

ଭାରତରେ ବହୁବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।

ଭାରତୀୟ ଆଇନ କେବଳ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚାରିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଏକ ଆଇନଗତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ହେଲେ, ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାର ପ୍ରକୃତ ଅଭ୍ୟାସ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଯଦି ମୋଜତାବା ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି…

ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି: ରାସ୍ତାକୁ…

ବୈଭବ ନା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍… ଦ୍ୱିତୀୟ…

1 of 29,563