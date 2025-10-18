GK:ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢିଲେ ଥକି ପଡୁ, ହେଲେ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସହଜରେ ଥକନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ?
Fatigue While Climbing Mountains: ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହାକୁ କଷ୍ଟକର ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି କ’ଣ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଥକାପଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସମାନ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ଚାଲିବା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏହା କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ:ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ଶରୀରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି। ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ସେତେ କମ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ନ ଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଥକ୍କାପଣ ଆସିଥାଏ।
ପର୍ବତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ:ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପର୍ବତ ଲୋକମାନେ ପିଲାଦିନରୁ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଥିବା ପରିବେଶରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏହି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପର୍ବତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ:ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ପାହାଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତୀବ୍ର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଚାଲିବା, କାଠ ବୋହିବା, ପାଣି ଆଣିବା ଏବଂ ଚାଷ କରିବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରଖେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଜ ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖେ।
ଏହି କାରଣରୁ ବାହାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ପର୍ବତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ, ସେମାନେ କମ୍ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।