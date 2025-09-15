ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବ୍ରେନକୁ ଖାଇଯାଉଛି ପୋକ, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହି ଘାତକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ?

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ପହଁରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାଳ, ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ପହଁରନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଏକ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏହି କୀଟ ଖୋଲା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀକୁ ପକ୍ଷାଘାତ କରେ ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଧୀର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳରେ ଏପରି ୬୬ ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ‘ବିରଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା’ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଆମିବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସଫୋଲାଇଟିସ୍ (PAM) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ସହଯୋଗୀ ୱେବସାଇଟ୍ WION ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ୨ ଟି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ୧୪ ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୨ ରେ ୨ ଟି ନୂତନ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଏପରି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି।

ଏହା ପରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୬ ଜଣ ଏହି ଆମିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋଗ ନାଏଗ୍ଲେରିଆ ଫାଉଲେରି ନାମକ ଏକ ଆମିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏହି ଆମିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ବହୁତ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଘାତକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ରୋଗର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୯୭%, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଏହି ଆମିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ।

ତଥାପି, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ କେରଳରେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୪% ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।

ଏହି ଘାତକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ?
ଏହି ଘାତକ ଆମିବା ସାଧାରଣତଃ ଦୂଷିତ ମଧୁର ପାଣିରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେହି ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ।ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିବା ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା କମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିବା ସନ୍ତରଣ ପୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

ତଥାପି, କେରଳରେ, ଏକ ୩ ମାସର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମିବାର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଆମିବାର ବ୍ୟାପିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଖୋଜି ପାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।

ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ନଦୀ-ନାଳ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାକ କ୍ଲିପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।

ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୀଟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ କ୍ଲୋରିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୀଟ ସେଥିରେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ।

ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ରୋଗକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

