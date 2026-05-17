ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଚେତାବନୀ! ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରୁଷ ମହିଳା ଯାହା ଦେଖିଲେ…

ଭାରତ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ରୁଷର ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୟାଭାବ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆତିଥେୟତା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା (ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍), ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରୋପକାର ଗୁଣକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ରୁଷର ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନ୍ନାଙ୍କ ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଦୟାଭାବ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ, ନିଜ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭେଟିଥିବା ଭାରତୀୟ ପରିବାର, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମାନବିକତା ଓ ଆତିଥେୟତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ‘ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ’। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୟାଳୁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ମୋ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେମାନେ ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ନକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଅପରିଚିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖି ହସିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମତେ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ସେ ଭାରତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେତାବନୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେ ଭାବିଥିବା ଜିନିଷ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଉଥିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟୁଥିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଭଲପାଇବା ପାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆପଣାପଣକୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି।

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଭାରତର ସେହି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ବୁଲିବା ପରେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ। ଏହାସହ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ, କେମିତି ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଧାରଣା ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରତି ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପ୍‌କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରକୃତ ଭିଡିଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭାରତ ଟିକେ ଗହଳି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ବଡ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଆସି ଏଭଳି ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ପାଇବା ହିଁ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହି ସରଳତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭିଡିଓଟି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି।

