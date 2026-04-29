ଝିଅ ହରାଇଥିବା ମା’ ର ଅଭିଶାପ; ମେ ୪ରେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ମୂଳପୋଛ ହେବ ମମତାଙ୍କ ସରକାର!
ଆର.ଜି. କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ତଥା ପାଣିହାଟୀ ଆସନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରତ୍ନା ଦେବନାଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ।
କଲିକତା/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ମଇଦାନ ଏବେ ବେଶ୍ ସରଗରମ। ବିଶେଷ କରି କଲିକତାର ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ଏହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ତଥା ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ସେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ସରକାର ଉପରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଏମସି ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ତାହା କେବଳ ଏକ ପରିବାରର କ୍ଷତି ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ। ଟିଏମସି ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳାର ମା’ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୁଶାସନର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟାକୁଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜକୁ ରାଜ୍ୟର ‘ଝିଅ’ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର କ୍ୟାଡର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଭୋଟରମାନେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ଶେଷ କରିବେ। ଆରଜି କର ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଆରଜି କର ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଛବି ଖରାପ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଲଢ଼େଇ। ଆଗାମୀ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ବଙ୍ଗଳାବାସୀ ଟିଏମସିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏବଂ ଜନମତକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।