ବିଜୟ ପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ “ଜାତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଭୋଟର”
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)ର ଭୟ ଦେଖାଇ ନିଜର ଭୋଟ୍ ଭିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଙ୍କୀପୁରର ଭୋଟରମାନେ ଜନ ସୁରାଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ପାଟନା: ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା “ଅହଙ୍କାର”ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଜାତି ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।
ବିହାରର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍କୀପୁରର ଭୋଟରମାନେ ଜନ ସୁରାଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବାଙ୍କୀପୁରରେ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାତିଗତ ବିଚାରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିଲେ।”
କିଶୋର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)ର ଭୟ ଦେଖାଇ ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପି ବଦଳରେ ଜନ ସୁରାଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବିହାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋଭାବର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜନ ସୁରାଜ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ ବିଜେପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ଜାତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଜନ ସୁରାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।