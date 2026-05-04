ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ‘ଥାଲାପତି’ ବିଜୟଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ: ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ଟିଭିକେ ଆଗୁଆ, ଷ୍ଟାଲିନ ପଛୁଆ!
ପେରାମ୍ବୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ପେରାମ୍ବୁର ଆସନରୁ ଡିଏମକେ (DMK) ର ଆର.ଡି. ଶେଖର, ଟିଭିକେ (TVK) ର ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୪୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ କ’ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ସଫଳତା ପାଇବେ?
ତାମିଲନାଡୁ : ତାମିଲନାଡୁର ପେରାମ୍ବୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡିଏମକେ (DMK) ର ଆର.ଡି ଶେଖର, ଟିଭିକେ (TVK) ର ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ, ନାମ ତାମିଲାର କାଚିର ଭେଟ୍ରି ତାମିଜାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୪୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଜାଗାମ (DMK) ର ଆର.ଡି ଶେଖର ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବେଶକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
କ’ଣ ଟିଭିକେର ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବେ? ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ!
ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ ଗଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସମେତ ୩୧ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟଙ୍କ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଗୁଆ ରହିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
ସକାଳ ୮ଟାରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ (TVK) ୮୧ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ଡିଏମକେ (DMK) ୬୧ଟି ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ୪୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମନେହେଉଛି ଯେ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସକାଳୁ ଚେନ୍ନାଇର ନୀଲାଙ୍ଗରାଇସ୍ଥିତ ବିଜୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନେକ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପେରାମ୍ବୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିଭିକେ (TVK) ର ବିଜୟ ୫୦୭ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ୍ ସହ ବହୁତ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିବା ଆର.ଡି ଶେଖର ୨୭୨ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ପିତା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ.ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିଜ ପୁଅର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ତିରୁତାନି ମୁରୁଗାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ।
ଏସ.ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ‘ଏସଏସି’ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ, ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ବିଜୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏସଏସି ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି।