ଚା’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ? ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଯେମିତି କେବେ ବି ପଡିବେନି ବିମାର, ଡାକ୍ତର କଲେ ଖୁଲାସା
ଚା’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ?
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଚା’ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ସକାଳ ଆରମ୍ବ ହୁଏ । ଏମିତି କିଛି ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଚା’ ହୋଇନଥାଏ ବା ବିନା ଚା’ ବିନା ଜଳଖିଆ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଚା’ ପିଇବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଏହାକୁ ପିଇଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ବେଡ୍ ଟି ବିନା ଶେଯରୁ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚା’ ପିଅନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଚା’କୁ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ସହ ଯଦି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ବନାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ପ୍ରଦାହ କମ କରିବା ଏବଂ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସତେଜ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଚା’ । ତେବେ ଏହି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଚା’ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର…
ହାର୍ଭାର୍ଡ-ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ସେଟ୍ଟୀ ନିକଟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକୁ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲୋମାଟୋରୀ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଏହି ଚା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ତିନୋଟି ମସଲା ଆବଶ୍ୟକ: ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ।
ଚା’ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ: ଚା’ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ପଲିଫେନୋଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ମିଶାନ୍ତୁ ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହାପରେ ଏକ ଛୋଟ ଲବଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜେନୋଲ୍ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୌଗିକ ଥାଏ । ଯାହା ଯକୃତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚା’କୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମିଠା ଦେବ।
ଏହି ଚା’ର ଲାଭ: ପାଚନକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ କରିବା, ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବା, ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସତେଜ କରିବା, ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।