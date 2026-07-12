ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ, ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ମନସ୍କାମନା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷସାରା ଏହି ମାସକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ।
ଜଳାଭିଷେକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ହେଲେ, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ।
ଶ୍ରାବଣ ୨୦୨୬ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଗୁରୁବାର, ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମାସ ସାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା, ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା, ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଶ୍ରାବଣରେ ଜଳାଭିଷେକର ମହତ୍ତ୍ୱ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ବିଷକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଧରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲା।
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ସେବେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ।
ଏମିତି କରନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ:
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ, ପୂଜା କରିବାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଧାତୁରା, ଅରଖ ଫୁଲ, ଭାଙ୍ଗ, ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଲେପ, ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ ଭାବରେ ଫଳ କିମ୍ବା ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ପୂଜା ସମୟରେ ‘ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ’ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଜଲାଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ସଫା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଜଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସର୍ବଦା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସତେଜ, କଟା ନ ହୋଇଥିବା ବେଲ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଏବଂ କେତକୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରବରତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:
ସାୱନ ମାସରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, ଚିନି, ମିଶ୍ରି, ଆଖୁ ରସ, ବେଲପତ୍ର, ଭାଙ୍ଗ, ଧାତୁରା, ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଲେପ, ପବିତ୍ର ଭସ୍ମ, ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।