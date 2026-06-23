ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ତୁରନ୍ତ ପରେ କରିଥିଲେ ଲାବଣୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ ‘ଈଠା’ର ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକର
ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଆଜିକାଲି ନିଜର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଈଠା' କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାବଣୀ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ଲାବଣୀ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଖାସ କଥା।
Vithabai Narayangaonkar : ରାତି ଗଭୀର ହୋଇସାରିଛି। ଗାଁ ମେଳାରେ ଲାଗିଥିବା ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସର ଆଲୋକ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମକୁଛି। ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପରଦା ଲାଗିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ଢୋଲକର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳିରେ ସାରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଲାବଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ ମଞ୍ଚ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା’ପରେ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଆସି ଲାବଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାବଣୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କରି ଜୀବନୀ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଈଠା’ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତେକର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଅଣକୁହା କାହାଣୀ।
୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନିଜର ଲାବଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ
ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୫ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପନ୍ଧରପୁର ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା (ମାତୁଳ ପକ୍ଷ) ନାରାୟଣ ଖୁଡ଼େ ଏକ କଳା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଠାବାଈଙ୍କ ପିତା ଏହି କଳା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଲାଉଥିଲେ। ବିଠାବାଈଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଲାବଣୀ କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଲାବଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିନା ସେ ନିଜେ ଦେଖି ଦେଖି ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ୧୯୪୮ରେ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଲାବଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ।
ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜୀବନସାରା ପାଳନ କଲେ
୧୯୫୭ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଠାବାଈ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଲାବଣୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଠାବାଈ ମାରୁତି ସାବନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମାରୁତି ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ଏବଂ ବାକି ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ବିଠାବାଈ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଲାବଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମାରୁତି ଦିନସାରା ମଦ ପିଇ ଘରୋଇ ହିଂସା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଠାବାଈ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନିଜ କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିଲେ।
ନଅ ମାସର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଲାବଣୀ
ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବିଠାବାଈ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଠାବାଈ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାକୁ କିଛି ନକହି ସେ ଚୁପଚାପ୍ ମଞ୍ଚ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜର ଗର୍ଭନାଡ଼କୁ ଏକ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ କାଟିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଆସି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଠାବାଈ ଏବେ ଏବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଶୋ’କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହସର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ରାଜ କପୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଫର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ
ମହାନ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜ କପୁର ଯେତେବେଳେ ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକରଙ୍କ କଳା ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୋ’ମ୍ୟାନ ବିଠାବାଈଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଠାବାଈ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଲାବଣୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ରାଜ କପୁରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
୧୯୬୨ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ
୧୯୬୨ ମସିହା ଭାରତ-ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଠାବାଈ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାବଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥିଲେ।
ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲେ
୧୯୪୦ ଦଶକରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବିଠାବାଈ ନାରାୟଣଗାଓଁକର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତମାଶା ଏବଂ ଲାବଣୀ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ୧୯୫୦ ଏବଂ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ସେ ଏହି ଲୋକକଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ପାଲଟିଥିଲେ। ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୯୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା।