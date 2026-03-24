ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାବଧାନ୍, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
Pad Use Tips; ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ।
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଜ୍ୱଳନ, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଭାଜିନୋସିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମହିଳାମାନେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଏପରି ଏକ ପ୍ୟାଡ୍ ବାଛିବା ଉଚିତ ଯାହା ଚର୍ମ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ।
ମୋରିଙ୍ଗା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ୟାଡ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୋରିଙ୍ଗା-ଭିତ୍ତିକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୱଳନ କମ କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଲାଇଫ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମୋରିଙ୍ଗା ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହାର ପତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନିର୍ଗତର ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଗତର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଉଭୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ସତର୍କତା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।
ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ
- ୬-୭ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏଡାନ୍ତୁ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
- ଝାଳ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।