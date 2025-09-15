ଚୁଟକିରେ ଭଲ ହେବ ପରିୟଡ୍ ପେନ୍, ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଏକଦମ୍ ଗାଏବ
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପେଟ ଏବଂ ଗୋଡରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପେଟ ଏବଂ ଗୋଡରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାର ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର।
ଚା ଏବଂ କଫି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଚା ଏବଂ କଫି ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଗରମ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ।
ଗରମ ସେକ ନିଅନ୍ତୁ
ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସେକ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପାଣି ବୋତଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗରମ ଫୋମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।
ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପାଣିରେ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ।
ପେଟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ
ଉଷୁମ ତେଲରେ ପେଟକୁ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ।
ତେଣୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବେ।