ଜାତକ ନାହିଁ ତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜି (Numerology) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। କେବଳ ଜନ୍ମତାରିଖରୁ ବି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଭ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଜାଣିବା ଖୁବ୍‌ ସହଜ।

କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ: ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ, କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏବଂ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା, ବୁଦ୍ଧିମତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ହାସଲ କରନ୍ତି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଂଖ୍ୟା ୧ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ୫ ତାର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ୬ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାସ୍ ବିଶେଷତ୍ଵ

ସଂଖ୍ୟା ୧ (୧, ୧୦, ୧୯ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ): ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିର୍ଭୀକ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଭରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସଂଖ୍ୟା ୫ (୫, ୧୪ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ): ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ମେଳାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସଂଖ୍ୟା ୬ (୬, ୧୫ ଏବଂ ୨୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ): ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିଥାଏ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ, ମନୋରମ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସଂଖ୍ୟା ୭ (୭, ୧୬ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ): ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ନିର୍ଭୀକ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

