ପେରୁରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ହଜାର: ଭାରତରେ ହୋଇଯିବ 26 ଗୁଣା ଅଧିକ; ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ହିସା, ଚାକିରି ସୁଯୋଗ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସାଉଥ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ପେରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ଏଠାରେ କେବଳ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାକାର ଦରମାର ଅସଲି ମଜା ବି ଭାରତୀୟମାନେ ନିଅନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାକାର ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ ଦେଖନ୍ତି, ତାହାର ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପେରୁରେ 50,000 ସୋଲ (Sol) ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦେଶରେ କେଉଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ରହିଛି?
ପେରୁର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସୋଲ, ଏବଂ 1 ପେରୁ ସୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 26.03 ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି ପେରୁରେ 50,000 ସୋଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 26 ଗୁଣ ଅଧିକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପେରୁରେ ହାରାହାରି ଦରମା ଭାରତରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆୟ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ।
ପେରୁ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମାଇନିଂ, ଟ୍ୟୁରିଜିମ୍, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଏବଂ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାକିରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଆଇଟି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମାଇନିଂ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏବଂ ଟ୍ୟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟର, ଟିଚିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାଷା ତାଲିମ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ପେରୁରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କମ ଟିକସ ହାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ, ଏକ ସୁଲଭ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏବଂ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆକୋମୋଡେସନ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ପେରୁରେ କାମ କରିବାକୁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ୱର୍କ ଭିସା କିମ୍ବା ଏମ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ଅଫର ଲେଟର ପାଇବା ପରେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ପେରୁ ଦୂତାବାସରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥାଏ।
ପେରୁରେ 50,000 ସୋଲ୍ ରୋଜଗାର ଭାରତରେ 13 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସହିତ ସମାନ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ସହିତ ସେଭିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉଭୟ ପାଇପାରିବେ।