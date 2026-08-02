ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ଭୟାବହ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ
ପେରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ୧୧ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଶନିବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପେରୁର ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MTC) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନରେ ୧୧ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନଟି କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପେରୁ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, Cessna Caravan C-208 ବିମାନ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର OB-2001)କୁ ଏରୋଡିଆନା ନାମକ ଏକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଉଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।
ବିମାନଟି ଦିନ ୧୨ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ପିସ୍କୋ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ସ୍ପେନ୍ର ୧୧ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୨ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଦିନ ୧ଟା ସମୟରେ ପୁଏବ୍ଲୋ ନୁଏଭୋ ଅଞ୍ଚଳର ସୋକୋସ ନିକଟରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ନାଜ୍କା ଏୟାରୋଡ୍ରୋମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନ ସହ ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।ବିମାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ପେରୁର ସାଧାରଣ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGAC), ବିମାନବନ୍ଦର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, CORPAC ଏବଂ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପେରୁ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ମିଶି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ପେରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, DGAC ଏବଂ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କମିଶନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା କହିଛି।
ପେରୁର ନାଜ୍କା ଲାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୦୦ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଭୂଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁ, ଗଛପଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଓ କଳ୍ପନାଶୀଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆକାଶରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୋଟ ବିମାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।