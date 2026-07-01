ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ିଲେ ମାଲିକ, ମିଟୁର ହେବ ଅପରେସନ୍
ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ିଲେ ମାଲିକ
Egg Binding: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋନ୍ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ୟାମଲାଲ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଶୁଆକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଘରର ଏହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟର ନାମ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଟିଆ ‘ମିଠୁ’ ରଖିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିଆ ଏବଂ ମିଠୁ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ଟିଆ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମିଠୁ ସହ ବିତାଉଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଆଟିର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟିଆ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ, ସର୍ବଦା କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ମିଠୁ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଉନଥିଲା । ମିଠୁର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଟିଆ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ନିଜ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା । ନାତୁଣୀର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନି ଶ୍ୟାମଲାଲ ଶୁଆକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମିଠୁର ଡିଜିଟାଲ୍ ରେଡିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଉଡ଼ିଗଲା ହୋସ୍
ଏକ୍ସ-ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ, ତାହା ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମିଠୁର ପେଲଭିକ୍ ରେ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଫସି ରହିଛି । ଅଣ୍ଡାର ଆକାର ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ମିଠୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ ।
ଏବେ ସର୍ଜରୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ
ନାତୁଣୀର ସ୍ନେହ ଆଗରେ ପଇସାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶ୍ୟାମଲାଲ ମିଠୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କୋଲକାତାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିମ୍ ଓ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା ।
ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ଜରୀ କରି ଅଣ୍ଡା ବାହାର ନକଲେ ଶୁଆଟି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ଚିକିତ୍ସା
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ମିଠୁକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡାଟିର ଆକାର ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ‘ଏଗ୍-ବାଇଣ୍ଡିଂ’ କୁହାଯାଏ ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅପରେସନ୍ ନକରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତୀ ‘ଏଗ୍-ବାଇଣ୍ଡିଂ’
ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍-ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତରେ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି କିଛି ସୀମିତ ସହରରେ ହିଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଜଟିଳ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି । କୋଲକାତାରେ ଏହି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏବେ ଏକ ଶୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୂରା ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ିଛି ।