“ୟୈ ମୋଦୀ କା ୱାର”: “ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅଛି କନେକ୍ସନ”, ଆମେରିକାର ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ୍ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲା ?
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପରାମର୍ଶଦାତା ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କନେକ୍ସନ ଥିବା କହିବା ସହିତ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କର ବୋଝ ରହିଛି, ଯାହା 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନୱାରୋଙ୍କ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କନେକ୍ସନ ଥିବା କହିବା ସହିତ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରିବା ମସ୍କୋର ଆକ୍ରମଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ସ ପିୟର ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କରେ 25% ହ୍ରାସ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାରତର ଶୁଳ୍କ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ?
ଜୁଲାଇରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ 80 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ କାଲି ଏହାକୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ।
ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି
ନୱାରୋ ଭାରତକୁ ମସ୍କୋର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଶସ୍ତାରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଛି, ଏବଂ ରୁଷ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।” “ଭାରତ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆମେରିକା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ।” “ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାକିରି, କାରଖାନା, ଆୟ ଏବଂ ହାଇ ସାଲାରୀ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।”