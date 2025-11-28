ପାଣିଠାରୁ ବି ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ! ୧୮ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିବ ୧ ଲିଟରର ମୂଲ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପାଣି ଭଳି ବଜାରରେ ମିଳିବ ଅଶୋଧିତ ତେଲ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେତେକ ସମୟରେ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସୁଣିଛନ୍ତି କି ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପାଣିଠାରୁ ବି ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ?
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବି ତଳକୁ ଖସିପାରେ।
ଏହା ଅତିରଞ୍ଜିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୩୦ ଡଲାରକୁ ଖସିପାରେ।
୧୮ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ୧ ଲିଟରର ମୂଲ୍ୟ:
ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଡଲାର ପ୍ରାୟ ୯୫ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ବ୍ୟାରେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୮୫୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ଏକ ବ୍ୟାରେଲରେ ୧୫୯ ଲିଟର ଥାଏ। ତେଣୁ, ଏକ ଲିଟର ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ୧୭.୯୦ ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୮ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।
JPMorgan ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରିକି ଭାରତ, ଯାହା ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୬% ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯୋଗାଏ।
JPMorgan ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରରୁ ୫୦% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୬୨ଡଲାର ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ:
ଯଦିଓ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଅଣ-OPEC+ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ (ରୁଷ, ମେକ୍ସିକୋ, କାଜାଖସ୍ତାନ, ଓମାନ, ମାଲେସିଆ, ସୁଡାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନ, ଆଜରବାଇଜାନ, ବାହାରିନ, ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର)ରୁ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଚାହିଦାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିିତ ଯୋଗାଣ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଚାହିଦା ପ୍ରତିଦିନ ୦.୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ (mbpd) ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ବ୍ୟବହାର ୧୦୫.୫ mbpd ହେବ।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଏହା ୧.୨ mbpd ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ, JPMorgan ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।