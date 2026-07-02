ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ; ଆମେ କେତେ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ??

ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ; ଆମେ କେତେ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ??
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି; ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ସେତେଟା ବଢ଼ିନଥିଲା। ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କର ଅଜବ ଯୁକ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କମିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦାମ୍ କମିବ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି।
ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି; ହର୍ମୋଜ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିଲା।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମି ଗଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କେବେ କମିବ? ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି; ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ସେତେଟା ବଢ଼ିନଥିଲା। ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୨୮ ଡଲାରରୁ କମି ପ୍ରାୟ ୭୦ ଡଲାରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ପ୍ରକାରର ତୁଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ।
ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଲ କିଣିବା, ପରିବହନ, ରିଫାଇନିଂ ଓ ବିତରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ଫାଇଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ କମ୍ ରହେ, ତେବେ ଆଗକୁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜନିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ଦେଇ ହେବନାହିଁ।