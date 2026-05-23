ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍… ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସରକାର ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏହି ଧାରା ମେ’ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ତିନିଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଘଟଣା ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ; ସେଠାରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଆଜି, ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୬ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ (HSD)ରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୬.୮୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ୧୦ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା…

IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍…

କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଗଲା:

ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଡନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍ଜିନ୍ (IFEM) ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସରକାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମାୟୋଜନ କରି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଧାରା ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

IMF ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି:

ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଋଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। IMF ର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ହାରାହାରି ୮୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସରକାର ସଫଳତାର ସହ ଏହାର ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ, ଏହା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ୧୦ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା…

IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍…

ଖରଭୁଜ ମିଠା କି ନୁହେଁ… କିଣିବା…

ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା…

1 of 9,632