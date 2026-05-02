ବାଜିଲା ବିପଦ ଘଣ୍ଟି! ଆଗାମୀ ୫-୭ ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍! ବାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍ ବଢ଼ିବ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ସରକାରୀ କରିଡରରୁ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚଢାଉ କରିବା ଭଳି ହେବ।

ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।

ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ବିପଦ ବଡ଼ ହୋଇପଡୁଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ କେତେ ବୋଝ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ।

୪ ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା:

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ୪ ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଛି: ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଭୟ।

ହେଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।

ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ଟ୍ରକ୍ ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ।

ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ପରିବାରର ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲାଣି।

ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା:

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ।

ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସତର୍କତାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

More Stories

1 of 18,781