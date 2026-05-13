ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ନୂଆ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ?

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ତ କେଉଁଠି ହ୍ରାସ) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୧୬ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୧.୧୯ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ୧୬ ପଇସା କମିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟର ପିଛା ୯୨.୭୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ୫୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ୧୦୧.୮୭ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ୫୪ ପଇସା ବଢ଼ି ୯୩.୪୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକୁ ଦେଖିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ୯୪.୭୭ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୦୫.୪୧ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୦୩.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦୦.୮୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୯୨.୦୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୦.୦୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୨.୩୯ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

